У частині областей України 22 листопада цілодобово діятимуть вимушені знеструмлення. Причина – наслідки ворожих ударів по енергооб'єктах.

Про це повідомляє Укренерго.

Коли не буде світла 22 листопада?

У неділю, 22 листопада, у частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії:

для промисловості – графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1 до 2.5 черг).

Особливо складною ситуація з електропостачанням залишається на Одещині та Рівненщині.

У компанії наголосили, що енергетики роблять усе можливе, щоб заживити знеструмлених абонентів та перевести лінії на резервні схеми.

Точний розклад вимкнень за конкретними адресами споживачам радять перевіряти на офіційних ресурсах місцевих операторів систем розподілу.

Раніше в Міненерго пояснили, що Росія продовжує атакувати енергетичні об'єкти, зокрема ті, які вже вдалося відновити. Через повітряні тривоги ремонтні роботи також доводиться зупиняти, тому ситуація з електропостачанням у регіонах може швидко змінюватися.

Найскладніша ситуація – на Одещині. Через російські удари по магістральних електромережах там відбуваються масштабні відключення світла.