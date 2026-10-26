Як діятимуть графіки відключень 27 жовтня
У частині областей України 27 жовтня запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Обсяг обмежень становитиме від 1,5 до 2,5 черг через наслідки російських атак на енергооб'єкти.
Про це повідомили в Укренерго.
Що відомо про відключення 26 жовтня?
Вимушені заходи обмеження споживання діятимуть із 06:00 до 23:59. У цей самий період для промислових підприємств застосовуватимуть графіки обмеження потужності.
Енергетики застерігають, що через ризики нових російських обстрілів ситуація в енергосистемі може оперативно змінюватися. Громадянам рекомендують стежити за розкладами на офіційних сторінках операторів систем розподілу у своєму регіоні.
Також у компанії закликали українців ощадливо використовувати електроенергію в години, коли живлення відновлюється за графіком.
Що було відомо раніше?
Як уже повідомлялося на нашому сайті, українська енергосистема регулярно зазнає ударів з боку Росії. Зокрема, під час попередніх атак ушкоджень зазнали енергооб'єкти у Вінницькій, Житомирській, Одеській та Хмельницькій областях.
У неділю, 25 жовтня, під ударом опинилися енергетичні об'єкти в Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області.
До того ж, ця зима може стати для Києва найважчою від початку повномасштабної війни через російські обстріли енергетичної інфраструктури. У столиці вже відбуваються відключення електроенергії, виникають перебої з водопостачанням і зупиняється робота метро.