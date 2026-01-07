Укр Рус
7 січня, 09:51
Оновлено - 09:52, 7 січня

У Львові можуть змінитися черги відключень: як дізнатись про оновлення

Дарія Черниш
Основні тези
  • ПрАТ "Львівобленерго" оновило графік погодинних відключень електроенергії відповідно до нових вимог Кабміну.
  • Споживачі можуть перевірити свою чергу відключень на сайті "Львівобленерго" або через мобільні додатки та чат-боти.

ПрАТ "Львівобленерго" повідомило, що оновило графік погодинних відключень електроенергії. Зміни пов'язані, зокрема, з оновленими вимогами до застосування ГПВ, які вніс Кабмін.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Львівобленерго.

Що відомо про зміни ГПВ у Львові?

ПрАТ "Львівобленерго" переглянуло графіки погодинних відключень світла. Зазначається, що рішення ухвалили відповідно до вимог Інструкції зі складання та застосування ГПВ, а також з урахуванням змін, внесених Постановою Кабміну  №1744 від 24.12.2025 до Порядку визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності.

Внаслідок оновлення графіків за деякими адресами може змінитися черга відключень,
– повідомили фахівці.

У компанії зазначили, що споживачів інформуватимуть про діючі черги відключень через адресні повідомлення в онлайн-сервісах.

Як дізнатись нові черги ГПВ?

Як повідомили у відомстві, окремо перевірити свою чергу відключень можна на таких ресурсах:

  • на сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла",

  • у мобільному застосунку КомКом,

  • У чат-ботах: "Львівобленерго" у Viber та Telegram (для побутових споживачів),
  • "Львівобленерго Бізнес" у Viber та Telegram (для юридичних споживачів).

Що сталось зі світлом у Львові?

  • Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, через рішення Уряду про зміну підходу до визначення критичності підприємств у місті залишилися без електропостачання частина лікарень та весь комунальний електротранспорт.

  • Там відключили тягові підстанції, що призвело до зупинки тролейбусів і обмеження руху трамваїв. Наразі для вирішення ситуації збільшили кількість автобусів.