Як 18 жовтня відключатимуть світло

В Україні 18 жовтня у частині областей запровадять графіки погодинних відключень світла для всіх споживачів. Обмеження введені через удари Росії по енергетиці.

Про це повідомили в Укренерго.

Коли не буде світла 18 жовтня

З 06:00 до 23:59 графіки обмеження потужності діятимуть для промисловості та бізнесу в усіх регіонах України.

Окрім того, з 06:00 до 23:59 графіки погодинних відключень введені й для всіх категорій споживачів у частині областей. Обсяг відключень від 0,5 до 1,5 черги.

В Укренерго застерегли, що внаслідок можливих нових обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватися. Громадянам радять стежити за оперативними оновленнями та точними графіками безпосередньо на офіційних вебресурсах обленерго у своєму регіоні.

Коли світло з'являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!

– закликали енергетики.

Зменшення навантаження на систему допомагає уникнути аварійних знеструмлень та стабілізувати подачу живлення.

До слова, 17 жовтня унаслідок атаки Росії було пошкоджено об'єкт електропостачання на Чернігівщині. Знеструмлено близько 19 тисяч абонентів у Чернігівському районі. Енергетики приступлять до виконання аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація.

Окрім того, росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури у Дніпрі. За попередньою інформацією, загиблих та поранених немає.