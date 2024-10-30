У Луганській області російський загарбник вирішив показати дитині, як працює гранатомет. На жаль, 13-річний хлоптик загинув.

РосЗМІ написали, що трагедія трапилась на тимчасово окупованій території Луганської області, пише 24 Канал.

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Що відомо про обставини трагедії на Луганщині

Російські пропагандисти розповіли, що батько 13-річного хлопчика зі Ставрополя з вересня проходив військову службу. 27 жовтня дружина та 13-річний син окупанта приїхали відвідати його у Довжанський район псевдореспубліки. Там і трапилась трагедія. Зокрема, відомо, що:

командир батька познайомився з хлопчиком і вирішив показати, як стріляє гранатомет;

у момент пострілу боєприпас розірвався всередині ствола;

командир загинув на місці, а хлопчик зазнав серйозних травм. Його на машині військової частини доправили до лікарні, проте врятувати не змогли.

За даними російського видання, батько хлопчика зазнав уламкових поранень, мама ціла.

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Український журналіст Денис Казанський зауважив, що ця сім'я могла б мирно жити вдома, проте зрадник захотів заробити 2 мільйони російських рублів.