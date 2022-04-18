Грандіозна подія у воєнній історії, – Піонтковський прокоментував знищення крейсеру "Москва"

Російський крейсер "Москва" днями пішов на дно Чорного моря. Однак після того, як світ дізнався правду, якою є "друга армія світу" – ця подія не викликала здивування.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Він розповів, що крейсер відігравав важливу роль для російської армії. "Москва" перекривала весь авіапростір зі сторони Заходу.

У воєнній історії – це грандіозна подія,

– наголосив Піонтковський.

На його думку, важливого значення історії з знищенням російського крейсера також надав знаменитий діалог українських захисників про "рускій корабель".

Крім того, дехто припускає, що на затонулому російському крейсері могла бути ядерна зброя. Однак російський публіцист переконаний, що там не буде ядерних боєголовок.

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