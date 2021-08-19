Грався і загинув: на Житомирщині живцем згорів 6-річний хлопчик

У Новоград-Волинському районі на пожежі загинула дитина. Сарай, у якому бавився хлопчик, дотла згорів.

Пожежа сталася пообіді 18 серпня у господарській будівлі. Рятувальникам подзвонила матір дитини і розповіла, що у вогні може загинути її дитина.

Жахливе П'яна матір спала на лавці: на Дніпропетровщині нагодували маленького хлопчика

Хлопчик грався у сараї з сіном

Жінка почула тріскотіння шиферу та викликала рятувальників. Коли вогнеборці приїхали, сарай вже повністю був охоплений вогнем. Всередині зберігали сіно.



Сарай вигорів вщент, на руїнах знайшли тіло хлопчика

Під час гасіння пожежі виявили тіло дитини. На жаль, 6-річний хлопчик був без ознак життя.

Відео з місця загибелі 6-річного хлопчика

Хлопчик міг гратися із сірниками

Як повідомили у поліції, хлопчик міг гратися з сірниками. За словами рідних, час від часу їх помічали у нього в руках і забирали. Слідчі встановлюють, хто і коли бачив його востаннє живим і чим він тоді займався.

За зібраними на цю хвилину свідченнями, ми розуміємо, що хлопчик мав певні особливості розвитку,

– прокоментував начальник Ємільчинського відділення поліції Андрій Цехмейструк.

Поліцейські з’ясували, що померла дитина була наймолодшою з 5 дітей. Родину односельці характеризують позитивно. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.