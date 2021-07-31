У Гренландії за 1 день розтанули 8,5 мільярда тонн льоду: як це загрожує планеті

Крижаний щит у Гренландії втратив 8,5 мільярда тонн льоду. Цього вистачило б, щоб штат Флорида пішов під воду на 5 сантиметрів.

У середу, 28 липня, там зафіксували рекордну температуру повітря 19,8 градуса вище нуля. Загалом за літо 2021 року щит втратив понад 100 мільярдів тонн льоду.

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У Гренландії активно тануть льодовики

Сезон танення льодовиків у Гренландії триває з червня по серпень. 27 липня там розтануло 8,5 мільярда тонн, а 29 липня – 8,4 мільярда тонн. Внаслідок цього зростає рівень води у всьому світі, адже розталий лід потрапляє в океан.

За словами експерта із льодовиків Колумбійського університету Марко Тедеско, це дуже високий рівень танення.

Ймовірно, це змінить вигляд Гренландії, оскільки (танення льоду – 24 канал) буде рушієм для прискорення майбутнього танення і в результаті – підвищення рівня моря,

– пояснив він.

Водночас інтенсивність танення, попри великі втрати льоду, менша ніж у 2019 році. Тоді за день Гренландія втрачала 11 мільярдів тонн льоду. Вчені наголошують, що від танення у 2021 році страждає більша територія льодовика. Експерти не прогнозують, чи стане цей рік рекордним через втрати льоду.

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Як танення льоду вплине на Землю

У випадку, якщо льодовий щит Гренландії повністю розтане, рівень моря підніметься щонайменше на 6 метрів. Внаслідок цього під воду підуть прибережні міста у всьому світі, однак вони під загрозою навіть через меншу інтенсивність танення.

До кінця століття тільки через танення Гренландії рівень води підніметься на 10 сантиметрів. До 2100 року рівень води підніметься на метр.

Під водою можуть опинитися, зокрема, Лондон, Шанхай, Гонконг, Колката та острови в Тихому океані. Через це постраждають щонайменше 300 мільйонів людей.