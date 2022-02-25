Грета Тунберг пікетувала посольство Росії в Стокгольмі

25 лютого 2022 , 16:31
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Джерело:

Greta Thunberg

Відома екоактивістка Грета Тунберг підтримала Україну. Відповідні світлини вона опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Грета Тунберг вийшла на протест під посольство Росії в Стокгольмі та опублікувала світлини з підтримкою у твіттер.

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Фото Грети Тунберг​ з твіттер


Фото Грети Тунберг з твіттер

Публікуючи світлини, активістка використовували промовистий хештег – "StandWithUkraine", що означає "Стій з Україною".

Крім того, Грета Тунберг активно поширює інформацію про напад Росії на України від інших користувачів.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.

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Автор: Марія Лелека