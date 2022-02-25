Грета Тунберг пікетувала посольство Росії в Стокгольмі
25 лютого 2022 , 16:31Читать новость на русском
Джерело:Greta Thunberg
Відома екоактивістка Грета Тунберг підтримала Україну. Відповідні світлини вона опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.
Грета Тунберг вийшла на протест під посольство Росії в Стокгольмі та опублікувала світлини з підтримкою у твіттер.
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Фото Грети Тунберг з твіттер
Фото Грети Тунберг з твіттер
Публікуючи світлини, активістка використовували промовистий хештег – "StandWithUkraine", що означає "Стій з Україною".
Крім того, Грета Тунберг активно поширює інформацію про напад Росії на України від інших користувачів.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.
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