Ізраїльська армія захопила судно Грети Тунберг, що прямувало до Гази

Ізраїльські військові перехопили судно Madleen, на борту якого перебувала шведська екоактивістка Грета Тунберг. Вона намагалася "прорвати блокаду" Гази.

Ізраїль поверне пасажирів яхти до їх країн. Про це інформує 24 Канал з посиланням на The Times of Israel, що посилається на МЗС Ізраїлю.

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Ізраїль зупинив судно Грети Тунберг

За інформацією ізраїльського МЗС, військовослужбовці здійснили висадку на борт судна, де перебувало 12 активістів. Вони заявили, що пливли до Гази, щоб "підвищити обізнаність" і доставити допомогу. Наразі місце перебування затриманих невідоме.

Всі пасажири "селфі-яхти" цілі та неушкоджені. Їм надали сендвічі та воду. Шоу скінчено,

– заявили у МЗС Ізраїлю.

Наразі судно буксирують до Ізраїлю, згодом активістів повернуть до їхніх країн. МЗС Ізраїлю також додало, що "незначну кількість гуманітарної допомоги" з судна Ізраїль таки передасть до Гази.

Представники ініціативи "Флотилія свободи", під егідою якої здійснювався рейс, повідомили про втрату зв’язку з Madleen. У своїх соцмережах вони опублікували заздалегідь записані відеозвернення учасників акції, які просять допомоги від урядів своїх країн.

У МЗС Ізраїлю заявили, що ця спроба прориву морської блокади є "медійною провокацією", мета якої – виключно публічний резонанс.

Нагадаємо, Тунберг хотіла на судні досягти Гази 8 червня та передати палестинцям гуманітарну допомогу – 100 кілограмів борошна. В Ізраїлі одразу ж попередили команду знаменитостей на чолі з Тунберг, що в них нічого не вдасться.