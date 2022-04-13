Греція планує пришвидшену відмову від російського газу

Греція планує зайнятися видобутком газу, щоб зменшити залежність від Росії. В країні вперше за понад два десятиліття здійснять пробне буріння.

Греція покриває близько 40% своїх річних потреб в газі за рахунок постачання з Росії. Але війна Росії проти України та подальше побоювання щодо постачання газу в Європу призвели до значного стрибка цін. Тож в країнах Євросоюзу почали шукати шляхи скорочення використання російського газу.

Водночас Молдова не готова віддавати борг за газ Росії та з травня може залишитися без палива

Греція прискорить розвідку свої газових родовищ, оскільки прагне скоротити свою залежність від Росії. Перше пробне буріння планують здійснити до кінця 2023 року.

При цьому Греція тепер планує не лише закривати свої потреби в газі самостійно, але й експортувати його до інших країн та стати хабом для зберігання та транспортування газу до решти Європи.

Греція хоче завершити перший раунд сейсмічних досліджень, щоб визначити будь-які родовища газу, які вона могла б видобувати в одному наземному та п’яти шельфових районах на заході Греції та біля острова Крит до березня 2023 року.