Греція зупинила видачу дозволів на проживання росіянам
2 березня 2022 , 01:45Читать новость на русском
Джерело:Protothema
Уряд Греції призупиняє процес поновлення та видачі нових дозволів на проживання у країні для росіян. Це пов'язано із жорсткими санкціями, які наклали на агресора.
Зауважимо, що Греція підтримала Україну, коли напала Росія. Зокрема, країна відправила нам зброю.
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Російські окупанти не шкодують нікого. Вони вбили понад 10 етнічних греків поблизу Маріуполя. Через це Греція викликала посла Росії.
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