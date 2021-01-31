У Греції знайшли затонулі амфори, яким понад 2 000 років: вражаючі фото

У Егейському морі виявили залишки корабля, який затонув ще понад 2 000 років тому. Античні амфори, знайдені археологами, ілюструють тогосчасні торгові маршрути.

Джерело: Міністерство культури та спорту Греції

Судно затонулого у II-III столітті до нашої ери. Грецькі вчені виявили його біля острова Касос, на південному сході Егейського моря.

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Які амфори знайшли:

Dressel 20 для перевезення оливкової олії. Їх виготовляли у I – III століттях в Іспанії, у районі Гвадалквівірі.

Africana I, призначення яких наразі невідоме. Їх виготовляли у II-III століттях на території сучасного Тунісу.



Античні амфори в Егейському морі / Фото Міністерства культури та спорту Греції

Чому знахідка є важливою

Цей острів в античні часи був центром морської торгівлі. Після утворення Римської імперії його роль стала ще важливішою. Адже морське сполучення було основним способом зв’язку між провінціями.

Вино, оливкову олію, зерно, солону рибу та інші товари у часи Римської імперії перевозили саме у керамічних амфорах. Кожна провінція мала власний стандарт форми та об'єму посудин.

Поблизу Какоса раніше вже виявляли затонулі кораблі античної епохи. Знайдені амфори дають можливість детально проаналізувати тогочасні торгові маршрути.

Археологи досліджували ці місця у вересні – жовтні 2020 року. 23 науковців здійснили понад 100 занурень та вивчили 80% ділянки, де затонуло судно.