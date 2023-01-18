У Німеччині на протесті екоактивістів затримували Грету Тунберг: що вона робила

Шведську екоактивістку Грету Тунберг затримувала німецька поліція. Адже дівчина разом з іншими активістами пішла до кар'єру через знесення покинутого селища Лютцерат.

На його місці енергетичний концерн RWE має розширити буровугільний розріз, щоб видобувати більше бурого вугілля. До кінця січня у селищі не мають перебувати люди, пише 24 Канал.

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Що відомо про затримання Тунберг

За даними Welt, Грета Тунберг 17 січня разом з іншими активістами була на демонстрації на захист клімату, яка розпочалася у сусідньому селі Кайенберг.

Згодом деякі активісти перейшли до кар'єру буровугільної шахти Гарцвайлер. За даними правоохоронців, перебувати там небезпечно та заборонено. Саме тому орієнтовно 70 екоактивістів оточила поліція. Правоохоронці застосували кийки та перцеві балончики.

Демонстранти протестували проти знесення селища Лютцерат для видобутку бурого вугілля та вимагали відставки міністра внутрішніх справ Північного Реула Герберта Ройла,

– мовиться в повідомленні.

Поліція затримала багатьох активістів, серед яких і була Тунберг. За даними фотографа агенції dpa, відому шведську екоактивістку зупинили троє поліцейських за 50 метрів, щоб провести особистий огляд. Потім її забрали.

Що відомо про ситуацію в Лютцераті

Ситуація загострилась у січні 2023 року – напередодні знесення виселеного села у зв'язку з планами концерну RWE розширити один з найбільших буровугільних розрізів Німеччини – Гарцвайлер. Окрім того:

жителі села вже давно покинули домівки, отримавши від концерну компенсації;

натомість активісти там поселились самовільно;

вони протягом січня перекривали дороги, що ведуть до Лютцерату, барикадувалися в спорожнілих будинках і підпалювали загородження;

цього тижня поліція почала виселяти активістів та зносити будинки.

Адже, згідно з постановою суддів декількох інстанцій, село має бути звільнене від людей до кінця січня 2023 року.

Концерн також вказує, що використання території Лютцерата необхідне, щоб гарантувати надійне постачання електростанцій паливом у розпал енергетичної кризи.

Як поліція відпустила Тунберг

Поліція повідомила Reuters, що відпустила затриману екоактивістку. Правоохоронці пояснили, що попереджали активістів, що їх виведуть силою, якщо вони не покинуть промисловий майданчик.

Варто зазначити, що активісти виступають проти видобування бурого вугілля Німеччиною. Натомість влада країни у відповідь заявила, що відновлення роботи шахти – це тимчасовий крок на тлі радикального скорочення постачань газу з Росії і від політики так званого зеленого переходу вони не відмовляються.

Грета Тунберг відома тим, що перестала відвідувати школу кожної п'ятниці та почала ходити на одиничні пікети до будівлі парламенту Швеції, вимагаючи знизити рівень шкідливих викидів у країні.