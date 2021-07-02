Лукашенко заявив про спробу вбивства пропагандиста, що порівнював протестувальників з нацистами

Олександр Лукашенко заявив, що невідомі у Білорусі намагалися вбити відомого пропагандиста Григорія Азаренка. За словами самопроголошеного президента, цей злочин був попередженням.

Деталі Лукашенко розповів на урочистих зборах на честь дня незалежності Білорусі, який відзначатимуть 3 липня.

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Що відомо про замах

Лідер Білорусі зазначив, що невідомі чоловіки у ніч проти 1 липня намагалися схопити та вивести в ліс Азаренка. Там пропагандисту хотіли відрізати язика та зафільмувати це на відео, виклавши згодом в інтернет.

За даними Лукашенка, спершу Азаренко сам мав відрізати собі язика. Якби він цього не зробив, йому б "допомогли".

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Білоруський диктатор також згадав про Україну. Він переконаний, що невідомі хотіли вбити пропагандиста з пістолета, який нібито привезли з України.

Все було викрито, знайдені тайники. Операція тривала довго. Знову запитаєте прізвище? Будь ласка, це – Сосновський. Його заарештували, він вже дає свідчення,

– заявив Лукашенко.

Наостанок самопроголошений президент похвалив пропагандиста. Він відзначив "мужність" Григорія Азаренка, адже невідомі тричі намагалися його схопити.

Хто такий Григорій Азаренко

Він народився у Білорусі в сім'ї журналіста Юрія Азаренка. Тривалий час працював на мінському телеканалі "Столичне телебачення". Під час масових протестів у Білорусі, які почалися у серпні 2020 року, він став на бік влади, а не протестувальників. Останніх же Азаренко назвав нацистами, а білоруську опозицію – "творчим колективом клоунів".