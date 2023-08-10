Викрав майна на 2,7 мільйона: главу райради на Одещині затримали

Правоохоронці затримали голову Білгород-Дністровської районної ради на Одещині. Посадовця підозрюють у розкраданні майна держінспекції на 2,7 мільйона гривень.

У прокуратурі не називають ім'я чиновника. Однак, раніше повідомляли, що у голови Білгород-Дністровської районної ради на Одещині Григорія Мельниченка проводили обшуки.

Дивіться також "Слугу" Гунька відправили під варту: призначили заставу меншу, ніж просили прокурори

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури та Київської окружної прокуратури міста Одеси викрито депутата – голову однієї з райрад на Одещині на викраденні майна Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу,

– повідомив в прокуратурі.

Зазначають, що вартість викраденого – 2 мільйони 690 тисяч гривень



Правоохоронці провели обшуки у чиновника / Фото Одеської обласної прокуратури

Хотів нібито вберегти катер від обстрілів

За даними слідства, посадовець, під приводом нібито збереження державного майна від ворожих обстрілів, заволодів швидкісним катером "TUNA" 865 Cabin з двома підвісними двигунами та автомобільним причепом, шляхом ведення в оману осіб, у яких майно перебувало на зберіганні на території яхт-клубу "Совіньйон" в Одесі, та внесення недостовірних відомостей до документів.

Надалі, підозрюваний перевіз катер у "безпечне" місце на територію заводу у місті Біляївка та розпорядився ним на власний розсуд.

Чиновник неодноразово потрапляв у скандали

Голова Білгород-Дністровської райради Григорій Мельниченко є зятем колишнього голови Одеської ОДА Сергія Гриневецького.

У липні 2022 року під час сесії Білгород-Дністровської районної ради сталася бійка між мером міста Віталієм Гражданом та головою райради Григорієм Мельниченком. Посадовці звинувачували один одного, поліція розпочала розслідування за фактом нанесення навмисного легкого тілесного ушкодження.

У травні 2023 року співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв заявив, що підрозділи територіальної оборони Білгород-Дністровського перешкоджають відновленню водойм, мінуючи проїзди до заповідника. Вчений звинуватив у цьому кілька осіб та стверджував, що перешкоди чинять через забаганки Мельниченка. Його звинуватили у спробах усунути адміністрацію нацпарку, "щоб поставити своїх людей для дерибану ресурсів".

Голову райради затримано. Він підозрюється у скоєнні крадіжки у великих розмірах. Наразі вирішуються питання щодо обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відсторонення від посади та арешту майна.