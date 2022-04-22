Григорія Суркіса затримали на кордоні, коли він вивозив 13 годинників, – ЗМІ

Українські прикордонники затримали на кордоні нардепа та одного з президентів ФК "Динамо" Григорія Суркіса. Він намагався вдруге виїхати з України від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як повідомили джерела "Української правди" у правоохоронних органах, Суркіс вивозив 13 годинників через "зелений коридор".

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Годинники не були зазначені у декларації. Наразі митниця винесла йому відмову щодо вивезення годинників. За словами співрозмовника видання, протокол про недекларування не був складений. Суркіс зараз затриманий і чекає на рішення про те, пропустять його за кордон чи ні.

Суркіс раніше вже виїжджав за кордон

15 березня джерела УП у бізнес-колах підтвердили, що Суркіси залишили межі України на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Згодом стало відомо, що брати Ігор та Григорій Суркіси виїхали до Угорщини окремо на двох автівках 26 лютого між 22:40 і 23:00. Перетинали кордон через пункт "Вилок" у Закарпатській області.

Суркіси виїхали без декларування готівки на митниці, хоча на угорському митному пункті оформили в себе готівку 17,6 мільйона доларів.

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Під час воєнного стану Державна прикордонна служба обмежила виїзд закордон чоловіків-громадян України віком від 18 до 60 років. Григорію Суркісу 72 роки.