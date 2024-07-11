У Швеції заявили, що готові передати Україні літаки Gripen, але назвали перепону

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом розповів, що вони готові передати Україні винищувачі Gripen. Він пояснив, за яких умов його країна готова це зробити.

Про це він подискутував у інтерв'ю "Голосу Америки".

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В Швеції висловилися про Gripen для України

Швеція надала значну військову допомогу найшій країні. Журналісти зазначили, що певного часу на обговоренні було питання щодо надання й винищувачів Gripen. Спершу Швеція планувала їх надати, але згодом призупинила поставку. Вони уточнили в глави швецього МЗС, чому саме це сталося.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом зазначив, що варто розуміти, що Україні надали можливість отримати винищувачі F-16, яких, як він зауважив, звичайно, більше в "сім’ї НАТО".

"Зрештою, більше країн мають F-16, ніж винищувачів Gripen. Це не має нічого спільного з рішенням шведського уряду. Таке рішення було ухвалене через те, що Україна дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів – і F-16, і Gripen – надто багато", – сказав він.

Адже, Біллстрьом наголосив, що "ми говоримо про системи". Так, це не лише отримати літаки і підготувати пілотів. Це складні системи, і впроваджувати дві з них одночасно було б занадто складно.

Але це не означає, що Швеція не відкрита для продовження із винищувачами Gripens, якщо і коли програма F-16 буде завершена. Знову ж таки, це справа України, а не уряду Швеції,

– підкреслив Біллстрьом

Швецький дипломат сказав, що оскільки вони не могли продовжувати роботу з винищувачами Gripens через надходження F-16, вони вирішили надати нашій країні інші можливості, які має Швеція. Так, вони передали Україні системи спостереження ASC 890.

За його словами, це означатиме, що вони дають щось, що Україна може використовувати у координації із повітряними винищувачами F-16. Він додав, що це дасть нам можливість краще проводити повітряні бої, спостереження і керування повітряними боями.

Журналісти також з посиланням на експертів наголосили, що Gripen – це ідеальні літаки для України, адже вони вимагають менше людей для керування, менше людей для обслуговування, вони можуть приземлятися майже будь-де, і вони були розроблені для можливої війни саме з Росією. Тож вони уточнили в Тобіаса Біллстрьома, чи Швеція все ще "може бути відкритою для постачань Gripens у майбутньому".

На що очільник швецького МЗС дав ствердну відповідь і наголосив, що "це просто практичне питання". "Знаєте, системи повітряних винищувачів дуже складні, і F-16 знаходяться у більшій кількості партнерів у НАТО, ніж винищувачі Gripen", – сказав він.

Я б сказав, що F-16, який зараз впроваджується в українські ВПС, забезпечить вам великі та важливі можливості. Коли це буде реалізовано, тоді ми зможемо почати говорити про повітряні винищувачі Gripen. І Швеція, і шведський уряд не має жодних обмежень на ці дискусії після впровадження F-16. Але це рішення ухвалив український уряд, а не шведський,

– резюмував міністр закордонних справ Швеції.