Україна готує інфраструктуру та навчання для запуску шведських Gripen, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Вони обговорили посилення протиповітряної оборони та протидію російському балістичному озброєнню.

Про це глава держави повідомив у своєму офіційному телеграм-каналі.

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Як саме Швеція допоможе захистити українське небо?

Володимир Зеленський подякував очільнику шведського уряду за непохитну підтримку та чітку позицію щодо російської агресії.

Під час переговорів президент наголосив, що наразі російські війська роблять ставку на комбіновані удари, застосовуючи балістичне озброєння та реактивні "Шахеди".

Захист від цього – це ключ, щоб позбавити Росію можливості затягувати війну. Звісно, ми проговорили з Ульфом речі, які можна зробити заради більшого захисту,

– сказав Зеленський.

Окрему увагу під час розмови приділили підготовці інфраструктури, тренуванням пілотів та запуску використання шведських винищувачів Gripen.

Президент назвав це історичним посиленням української бойової авіації та відзначив масштабне економічне співробітництво між країнами у безпековій сфері. Окрім цього, сторони продовжують активну роботу в межах двостороннього формату Drone Deal та домовилися про наступні контакти.

Нагадаємо, що раніше під час розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом також обговорювалося зміцнення протиповітряної оборони України. Зокрема, лідери порушили питання постачання ракет для систем Patriot, проаналізували поточну ситуацію на фронті та скоординували кроки щодо посилення міжнародного санкційного тиску на країну-агресора.