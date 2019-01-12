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      Гриценко назвав умови, за яких може об'єднатися з іншими політиками на виборах

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      Гриценко назвав умови, за яких може об'єднатися з іншими політиками на виборах
      Гриценко назвав умови, за яких може об'єднатися з іншими політиками на виборах / Фото з відкритих джерел

      Лідер партії "Громадянська позиція", кандидат у Президенти України Анатолій Гриценко заявив, що бачить можливості для подальшого об'єднання опозиційних політиків за умови, якщо вони будуть ставити інтереси країни вище особистих амбіцій.

      Про це він заявив після подання документів до ЦВК, передає "Інтерфакс".

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      Ми вже формуємо таке об'єднання як платформа, і вона абсолютно відкрита для всіх тих, хто готовий поставити інтереси країни вище за свої особисті. І якщо це буде домінувати під час ухвалення рішень, то я переконаний, що рано чи пізно ми знайдемо переможний формат, сформуємо цілісну платформу і на президентські, і далі на парламентські вибори,
      – сказав Гриценко.

      За словами політика, він буде продовжувати постійно контактувати з міжфракційним об'єднанням "Єврооптимістів", з мером Львова Андрієм Садовим, а також зі співаком Святославом Вакарчуком.

      "Я вважаю, що це правильно, в інтересах країни. Це не час, коли можна відмовчатися або грати у власні амбіції", – додав Гриценко.

      Нагадаємо, раніше мер Львова та кандидат у Президенти України Андрій Садовий заявив, що готовий до формування політичного союзу з музикантом Святославом Вакарчуком, політиком Анатолієм Гриценком, партіями "Демальянс" та "Сила людей" на парламентських виборах, які пройдуть восени. 

      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Святослав Вакарчук Анатолій Гриценко Президентські вибори 2019 Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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