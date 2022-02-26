Грізною силою, яка знищує ворога, стали підрозділи тероборони, – Резніков

Олексій Резніков заявив, що українській військовослужбовці продовжують нищити російських окупантів. За його словами, грізною силою, яка ліквідовує ворога, стали підрозділи тероборони.

Очільник оборонного відомства зазначив, що до лав Сил ТрО ЗСУ вже вступили десятки тисяч людей. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережах.

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Понад 60 годин Україна дає відсіч російським окупантам. Грізною силою, яка знищує ворога, стали підрозділи української територіальної оборони,

– наголосив Олексій Резніков.

За його словами, зараз настав етап, коли треба:

підвищити координацію створених підрозділів;

організувати їхні дії у рамках єдиного задуму під керівництвом Командування ЗСУ.

Текст публікації Олексія Резнікова:

Шановні краяни!

Понад 60 годин Україна дає відсіч російським окупантам. Грізною силою, яка знищує ворога, стали підрозділи української територіальної оборони.

До лав Сил ТрО ЗСУ вже вступили десятки тисяч людей.

Зараз ми перебуваємо на етапі, коли треба підвищити координацію створених підрозділів, організувати їхні дії у рамках єдиного задуму під керівництвом Командування ЗСУ.

Також мною за погодженням з Командувачем Сил ТрО бригадним генералом Юрієм Галушкіним ухвалено рішення про розгортання мережі добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ). Щоб не залишити інтервентам жодного шансу.

Відповідно до положень статті 8 Закону України "Про основи національного спротиву", діяльність добровольчих формувань територіальних громад здійснюється під безпосереднім керівництвом і контролем командира військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил України за територіальним принципом. Тобто у вашому районі або регіоні.

Вже зараз ви можете долучатись до влаштування блокпостів, блокування переміщень колон техніки ворога, виконувати інші поставленні командуванням Сил ТрО завдання, використовуючи власну зброю.

Щоб отримати серйозну оборонну зброю, ДФТГ має бути відповідним чином оформлена. Та залучена до єдиного плану дій.

Для створення ДФТГ у вашому селищі, містечку, громаді, алгоритм такий:

- ініціативна група разом з керівником органу місцевого самоврядування подає пропозицію до командира відповідного підрозділу Сил ТрО (батальйону, бригади), який діє на вашій території. Адреси підрозділів можна перевірити на сайті Сил ТрО – www.sprotyv.in.ua.

- на підставі проявленої ініціативи Командувач Сил ТрО приймає рішення про створення ДФТГ та призначення командира. Це рішення схвалює Головнокомандувач Збройних Сил. Він також ухвалює рішення про забезпечення ДФТГ тими чи іншими видами озброєння.

Мережа ДФТГ буде важливим чинником протидії ворожим диверсантам, а також порушуватиме логістику окупантів.

Це – величезний внесок у спільну перемогу.

Слава Україні!

Слава Героям України!

А "заблукавшим" нех@й щастить.