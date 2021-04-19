Гризун в асортименті: на Харківщині клієнт ковбасного відділу попросив "загорнути мишку" – відео
В Харківській області чоловік в одному з продовольчих магазинів побачив мишу у холодильнику з ковбасою. Проте менеджер мережі відмовився приїхати. Коли це сталося – невідомо, але розголосу в мережі відео набуло 19 квітня.
Джерело:телеграм "Харьков 1654"
Скільки гризун пробув у вітрині-холодильнику з м'ясними виробами – невідомо. Але, ймовірно, з'ясовувати це ніхто не збирається.
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Що відомо про інцидент
- Покупець у відео просить продавчиню "Загорнути он ту мишку".
- Продавчиня розгубилася, бо думала, що мовиться про якусь із ковбас.
- Але коли побачила гризуна серед товару – оторопіла.
- Публікацію підписали жартівливо: "На цей раз Рататуй був помічений в "Посаді" у Валках".
- А потім додали, що викликали менеджера, проте він відмовився приїхати.
- Фактично, керівник магазину проігнорував скаргу клієнта.
Рататуй в ковбасному раю: відео
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