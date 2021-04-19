В Харківській області чоловік в одному з продовольчих магазинів побачив мишу у холодильнику з ковбасою. Проте менеджер мережі відмовився приїхати. Коли це сталося – невідомо, але розголосу в мережі відео набуло 19 квітня.

Скільки гризун пробув у вітрині-холодильнику з м'ясними виробами – невідомо. Але, ймовірно, з'ясовувати це ніхто не збирається. До теми У Львові дуже п'яний водій пред'явив замість документів ковбасу: фото Що відомо про інцидент Покупець у відео просить продавчиню "Загорнути он ту мишку".

Продавчиня розгубилася, бо думала, що мовиться про якусь із ковбас.

Але коли побачила гризуна серед товару – оторопіла.

Публікацію підписали жартівливо: "На цей раз Рататуй був помічений в "Посаді" у Валках".

А потім додали, що викликали менеджера, проте він відмовився приїхати.

Фактично, керівник магазину проігнорував скаргу клієнта. Рататуй в ковбасному раю: відео Зверніть увагу! Такі ситуації в Україні не є рідкістю. Кожного разу, коли ви помічаєте гризунів, комах або птахів у магазинах варто щонайменше залишити відгук у книзі скарг.