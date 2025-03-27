Громада Києва передала чергову партію дронів 47 ОМБр "Магура", – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко передав чергову партію безпілотників від столичної громади бійцям 47 бригади "Магура".

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі, зазначає 24 Канал.

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Від громади столиці передав захисникам чергову партію допомоги. Ще 400 нічних FPV-дронів вирушили на найгарячіші напрямки фронту бійцям 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" Сухопутних військ ЗСУ. БпЛА допоможуть нашим військовим ефективніше нищити ворога,

– написав Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що минулого року столиця вже передавала цій бригаді дрони як благодійну допомогу. Також Кличко відвідував бійців 47 бригади на фронті.

47 бригада отримала допомогу від громади Києва / Фото Віталія Кличка

"Цього тижня від громади столиці ми також передали 2000 дронів (Mavic 3 Pro та FPV різних типів) військовим 5-ї окремої київської штурмової бригади ЗСУ. Столиця і надалі продовжуватиме допомагати нашим захисникам – як з міського бюджету, так і за небюджетні гроші", – запевнив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що цього року Київрада вже спрямувала понад 5,5 мільярда гривень на підтримку Сил оборони та безпеки. А минулого року столиця виділила на потреби захисників 10 мільярдів гривень – найбільшу суму серед усіх регіонів.