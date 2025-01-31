В Україні вводять поняття "громади-форпост": у Кабміні пояснили, що це таке

В Україні планують посилити підтримку прифронтових регіонів. Саме для цього Кабмін вводить таке поняття, як "громада-форпост".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Що таке "громади-форпости" і як вони працюватимуть

Як зазначив Денис Шмигаль, в Україні цього року було сформовано Національну обʼєднуючу платформу згуртованих громад "Пліч-о-пліч". У п'ятницю, 31 січня, Кабмін ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту щодо посилення співпраці між нашими громадами.

Вводимо таке поняття як "громада-форпост". Це громади, які розташовані в 100-кілометровій зоні від лінії зіткнення, а також від кордону з Росією та Білоруссю. Мета цього проєкту – залучити якомога більше тилових громад до підтримки громад-форпостів,

– вказав Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що підтримати громади-форпости можна через укладання спеціальних угод, які передбачають надання гуманітарної, соціальної, медичної, логістичної, фінансової та іншої допомоги.

"Це важливий крок для демонстрації нашої єдності та взаємодопомоги. Це те, що робить нас сильнішими", – сказав Шмигаль.