Українцям розсилають вірус під назвою "мобілізаційний реєстр": у чому його загроза

В Україні також триває кібервійна. Так, стало відомо про чергову кібератаку на державні органи країни. Вона маскується під назвою "Мобілізаційний реєстр".

Як зазначають у Державному центрі кіберзахисту, українців продовжують атакувати в мережі. Цього разу розсилають документ під назвою "Мобілізаційний реєстр". Він заражений вірусом.

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Так, урядова команда реагування CERT-UA виявила чергову загрозу. Серед українців масово розповсюджують XLS-документи з назвою "Мобілізаційний реєстр.xls". Під табличкою, як ви вже зрозуміли, маскується вірус.



У документі виявили прихований вірус / Фото CERT-UA

Що буде, якщо відкрити файл

Якщо ви відкриєте цей інфікований документ й активуєте команду, остання завантажить зашифрований файл. EXE-файл встановить на ваш комп'ютер шкідливу програму GzipLoader. Вона завантажить та встановить програму IcedID (вона ще має назву BankBot).

Ця програма належить до класу "банківських троянських". Одна з її особливостей полягає в тому, що вона викрадає дані для автентифікації.

Ми закликаємо вас бути обережними з листами, які приходять вам на електронну пошту. Те ж стосується файлів. Не завантажуйте невідомі документи з підозрілих ресурсів або листів. Це врятує ваші персональні дані від зловмисників.

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