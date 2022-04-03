Громадянин Туреччини намагався вивезти з України незадекларовані понад пів мільйона доларів

Державне бюро розслідувань продовжує запобігати незаконному вивозу валюти з України. Цього разу вилучили понад півмільйона доларів США, які хотів вивезти громадянин Туреччини.

Усі конфісковані кошти передаються до державного бюджету на потреби Збройних Сил України. Про це повідомили в ДБР.

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Громадянин Туреччини хотів вивезти незадекларовані понад пів мільйона доларів

Інцидент трапився на пункті пропуску "Орлівка", що на Одещині. Працівники Теруправління ДБР Миколаєва спільно з прикордонниками запобігли незаконному вивозу 542 000 доларів США за кордон громадянином Туреччини.

Незадекларовану готівку правопорушник заховав під сидінням та у внутрішню обшивку авто. Працівники виявили готівку та вилучили її.

Наразі ДБР проводить слідчі дії – перевіряють походження коштів та вживають заходи для їх арешту з подальшою передачею на потреби армії.



Готівка, яку намагався вивезти з України громадянин Туреччини / Фото ДБР

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