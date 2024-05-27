У мережі спалахнув скандал через фінансування досліджень в Антарктиді: що кажуть науковці

Українців обурило виділення 11 мільйонів доларів для науково-дослідних робіт українських арктичних експедицій. Водночас в Національному антарктичному науковому центрі відповіли, що ці кошти неможливо витратити на військові потреби.

Про виділені кошти стало відомо завдяки тендеру в Прозорро. Варто одразу зазначити, що закупівлю оголосили ще в лютому 2024 року, а програма розрахована на рік.

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Гроші на антарктичні дослідження

Як стало відомо, тендер виграла естонська компанія WINOT OU. Виділені кошти спрямовані на забезпечення української антарктичної станції "Академік Вернандський" і проведення наукових експедицій та досліджень. Ці роботи оцінили у 11 мільйонів 606 тисяч 125 доларів – 463 мільйони 322 тисячі 313 гривень за курсом НБУ.

Гроші планували витратити на:

закупiвлю матеріально-технічних засобiв;

пально-мастильних матерiалiв для антарктичноi станцii;

продуктiв харчування для учасникiв антарктичних експедицiй та української антарктичноi станцii "Академiк Вернадський";

на забезпечення доставки на судно учасникiв українських антарктичних експедицiй тощо.

Українців обурили суми, які підуть нібито "на вивчення пінгвінів". За словами користувачів, такі витрати з держбюджету недоречні під час війни та кошти мали б бути витрачені на дрони.

Російський слід та маніпуляції

Згодом з'ясувалося, що інформацію про "гроші на пінгвінів" поширив проросійський пропагандист Анатолій Шарій. Саме він опублікував скриншоти з Прозорро, які активно почали використовувати для маніпуляцій.

За словами пропагандистів, бюджет програми з 2022 року нібито зріс у 10 разів.

Однак у минулі роки на станцію "Академік Вернадський" із держбюджету виділяли:

2020 рік: запланували 144,1 мільйона гривень (витратили 144 мільйони);

2021 рік: запланували 128,5 мільйона гривень (витратили 372,5 мільйона);

2022 рік: запланували 331 мільйон гривень;

2023 рік: запланували орієнтовно 471,7 мільйона гривень (11,7 мільйона доларів).

Відповідно цьогорічний бюджет не є рекордним.

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Реакція науковців

У Національному антарктичному науковому центрі відповіли, що звинувачення у витраті коштів є маніпуляцією та цілеспрямованою інформаційною атакою.

Кошти з антарктичних досліджень неможливо витратити на дрони та будь-які інші військові потреби. Наша програма фінансується з тієї частини держбюджету, що передбачена винятково на гуманітарні видатки. Наповнюється вона винятково за кошти міжнародних партнерів саме з умовою витрати цих коштів лише на цивільні потреби,

– пояснили в НАНЦ.

Відповідно ці гроші не можуть піти на закупівлю дронів, патронів, зарплату бійців чи будь-які інші військові потреби.

Також науковці пояснили, що основними дослідженнями на станції завжди були геофізичні та метеорологічні, а пізніше додалися біологічні. Саме тому висловлювання про "гроші на пінгвінів" є маніпуляцією.

Соцмережі підготували порцію мемів

Однак, пояснення Національного антарктичного наукового центру не надто заспокоїло користувачів соцмереж. За старою українською традицією, в мережі вже створили десятки мемів про пінгвінів та їхнє нібито розкішне життя в Антарктиці.

Українці та пінгвіни в Антарктиці: підбірка мемів з соцмереж