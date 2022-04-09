Гроші не безмежні, – у Раді Нацбанку сказали, що невдовзі чекає на економіку Росії

З початку війни проти України на Росію посипались масштабні санкції. В країни-терористки є незначний запас міцності, проте згодом ситуація кардинально зміниться.

Залишок грошей, які має Росія, замалий для її економіки. Про це в ефірі 24 каналу розповів член Ради Нацбанку Василь Фурман.

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"Гроші не безмежні, вони швидко витрачаються. Російська економіка відкотиться на 20 – 30 років, це буде з часом", – заявив економіст.

Василь Фурман пояснив, що росіяни фактично потраплять в Радянський Союз. Невдовзі вони знову зіштовхнуться з низькими заробітними платами, дефіцитом та безробіттям.

Член Ради Нацбанку додав, що на росіян очікують масові звільнення. Водночас від боргів та репарацій Росію не врятує навіть дефолт.

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