Гроші виділять найближчим часом, – Залужний прокоментував заборгованість військовим

Заборгованість із обов'язкових виплат військовослужбовцям Збройних сил України становить майже 1,5 мільярда гривень. Це зумовлено тим, що держава просто виділила замало грошей.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний. Він підкреслив, що "не платить грошей, а сам їх отримує від Міноборони".

До теми Міноборони заборгувало військовослужбовцям 1,5 мільярда гривень

Коли військові отримають борг

За його словами, виплати були призупинені через те, що виділили коштів менше, ніж потрібно. "Не тому, що там був "поганий" Хомчак, чи був "поганий" Таран, вони не могли між собою домовитися, щоб солдатам платили гроші", – наголосив він.

Міністр оборони проводив нараду – (гроші – 24 канал) вже виділені і найближчим часом будуть виділятися. Підйомні будуть оплачені, піднайом буде оплачений. Поки так. Принаймні держава в особі Мінфіну запевнила Міноборони про те, що все буде виплачено. Валерій Залужний Головнокомандувач ЗСУ

Він також наголосив, що у 2021 році у бюджет заклали менше грошей, тому й отримували їх менше. Станом на вересень мовилось про одноразові виплати, які дійсно є обов'язковими.

За словами генерала, Міноборони вже заплатило гроші людям, які до кінця червня побували у відпустках. Тепер там виплачують гроші за липень. Решта підйомних – поки що рух не пішов.

Заборгованість військовослужбовцям: що відомо

В офісі омбудсменки України Людмили Денисової 17 вересня заявили, що заборгованість із обов'язкових виплат військовослужбовцям ЗСУ становить майже 1,5 мільярда гривень.

Однак Денис Шмигаль назвав цю інформацію фейком.

Натомість у Міністерстві оборони пообіцяли виплатити усі заборговані гроші вже у жовтні.