На Прикарпатті вирує негода: через сильний вітер попадали дерева, є відключення світла

Увечері неділі, 8 червня, негода накрила низку українських областей. Зокрема, гроза з дощем і шквальним вітром спричинили пошкодження на Прикарпатті.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлану Онищук. На місцях наслідки ліквідовують відповідні служби.

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Наслідки негоди на Франківщині

Станом на 21:45 в Калуському та Рогатинському районах спостерігали сильні пориви вітру.

Окрім того, зафіксовано падіння дерев і часткові відключення електропостачання: одна лінія знеструмлена у Калуському районі, без світла – 3 населені пункти.

Роботи з відновлення тривають. Будьте обережні, бережіть себе і близьких!

– зазначила Онищук.

Зверніть увагу! Синоптики попереджають про погіршення погодних умов, оголосивши жовтий рівень небезпеки. Уночі понеділка, 9 червня, в області очікують грози, град 6 – 19 міліметрів і шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Нагадаємо, негода 8 червня також вирувала в Рівненській області – дощ із грозою та шквальним вітром повалили дерева. Окрім того, у Дубенському районі випав град.