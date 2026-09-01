Погода різко погіршиться відразу у кількох областях України: де очікується негода

У перший день осені частину областей України накриють грози, місцями можливі сильні пориви вітру та град. Через небезпечні погодні явища синоптики оголосили І рівень небезпечності.

Про це повідомляють місцеві гідрометцентри відразу у кількох областях.

Де очікується негода?

У вівторок, 1 вересня, в низці регіонів України очікуються небезпечні погодні явища. Грози прогнозують у західних областях України, а вдень – також у Вінницькій та Житомирській областях.

Зокрема, на Київщині та в Києві небезпечна погода очікується найближчими годинами та збережеться до кінця доби 1 вересня. Небезпечна погода також очікується на Рівненщині. У Рівному та області прогнозують грози, місцями шквали 15 – 20 метрів за секунду і град.

На Львівщині 1 вересня також можливі грози та пориви західного вітру. У Львові такі явища прогнозують вранці та вдень. На Волині, зокрема в Луцьку та області також очікується небезпечна погода.

В Івано-Франківську та області небезпечна погода прогнозується протягом доби. Крім того, варто очікувати на пориви північно-західного вітру 15 – 20 метрів за секунду. На Закарпатті також очікуються грози, подекуди значні дощі та шквалисте посилення вітру.

На Буковині 1 вересня очікується мінлива хмарність. Вранці та вдень можливі короткочасні дощі й грози. Температура вдень становитиме 22 – 27 градусів, у Чернівцях – 24 – 26 градусів.

Під час негоди водіям радять бути особливо уважними на дорогах, адже через опади видимість може погіршуватися. Рятувальники також закликають дотримуватися правил безпеки під час грози та не перебувати поблизу дерев, рекламних конструкцій і ліній електропередач.



Де прогнозують негоду в Україні / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, новий тиждень в Україні розпочався теплою та переважно малохмарною погодою, однак ближче до вихідних температура знизиться на кілька градусів, а в багатьох регіонах пройдуть дощі. У понеділок і вівторок повітря прогрілась до +27…+32 градусів, на заході буде до +23…+28.

У середу очікується переважно суха погода, місцями до +33. Наприкінці тижня опадів стане більше, а в суботу температура вдень знизиться до +19…+24 градусів. У неділю вночі подекуди буде лише +8…+13 градусів.