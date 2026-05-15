Грози і шквали накриють одразу 7 областей: де та коли буде серйозна негода

Протягом найближчих кількох діб низку областей України синоптики попередили про серйозну негоду у вигляді грози та сильних шквалів вітру.

У зв'язку з такою загрозою фахівці оголосили І рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляють обласні центри з гідрометеорології.

Дивіться також Грози прогримлять у низці областей, також – дощ та шквали: прогноз погоди в Україні на 16 травня

Де в Україні накриє негода?

Закарпатська область

У більшості західних районів регіону увечері 15 травня та в першій половині ночі 16 травня, а також в Ужгороді очікуються грози. Під час негоди місцями можливі значні дощі та шквали вітру від 15 до 20 метрів за секунду.

Хмельницька область

За даними обласного гідрометеорологічного центру, в регіоні очікуються небезпечні метеорологічні явища 16 травня у вигляді сильних поривів вітру зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Попереджень про грози немає.

Запорізька область

Синоптики повідомляють, що в області найближчими вихідними збережеться нестійка погода під впливом циклону, зокрема, вдень 17 травня прогнозують помірні, а місцями значні дощі, які супроводжуватимуться грозами.

Температура повітря вночі становитиме орієнтовно 12 градусів тепла, натомість удень очікується підвищення до 25 градусів тепла.

Львівська область

По території області у другій половині дня 15 травня та впродовж 16 травня прогнозують грози. Місцями можливі шквали вітру швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду, а також град діаметром близько від 6 до 19 міліметрів.

В обласному центрі, згідно з оприлюдненою фахівцями інформацією, ввечері 15 травня та впродовж 16 травня також можливе таке явище як гроза. У денний час також можливі шквали та град аналогічним діаметром.

Тернопільська область

У Тернополі та області вдень 16 травня очікуються пориви південно-східного вітру, який рухатиметься зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду, тому радимо бути обачними. Попередження про грозу наразі немає.

Волинська область

Впродовж 16 травня у Луцьку та по території усієї області також синоптики прогнозують грози, через що також оголосили небезпеку.

Рівненська область

У регіоні, згідно з прогнозом обласного гідрометеорологічного центру, протягом 16 травня також очікуються грози. Ба більше, подекуди можливе шквалисте посилення вітру швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Зверніть увагу! Грози є характерним явищем для травня. У цей період через активне прогрівання земної поверхні та зростання нестійкості атмосфери часто формуються грозові хмари, які можуть супроводжуватися зливами, градом і шквалистим вітром.



Усі вищезгадані явища можуть призвести до локальних підтоплень, падіння дерев, пошкодження будівель та перебоїв з електропостачанням.

Якою буде погода найближчими днями?

Найближчими вихідними в Україні очікується помірно тепла погода, проте у низці регіонів можливі короткочасні дощі та грози. Найбільша ймовірність опадів збережеться насамперед у східних та західних областях.

Зауважимо, що в Україну вже навряд повернуться серйозні заморозки зі зниженнями до 5 градусів морозу та нижче, які можуть шкодити вегетації рослин. Наприкінці квітня повітряна маса змінилася та стала теплішою.

До речі, протягом першої декади цього місяця погода в Україні здебільшого була сприятливою для росту та розвитку основних сільськогосподарських культур. Вегетаційний процес активізувався після потепління.