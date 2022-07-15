На Заході та Півночі України сьогодні очікується гроза

15 липня 2022 , 11:56
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Джерело:

Укргідрометцентр

Синоптики прогнозують грози на Заході та Півдні України 15 липня. Також сильні дощі можуть випасти у більшій частині центральних областей.

Через негоду в областях оголосили перший рівень небезпеки. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Де в Україні будуть грози

Вдень 15 липня в західних, північних та більшості центральних областей грози І рівень небезпечності, жовтий,
– мовиться в повідомленні.

Штормове попередження оголосили в таких областях:

  • Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська та Закарпатська;
  • Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська;
  • Вінницька, Черкаська, Полтавська.


Області, в яких прогнозують грози / Дані Укргідрометцентру

На Сході та Півдні опадів здебільшого не прогнозують. Дощі можливі лише на Полтавщині чи Сумщині.

За даними синоптиків, там буде спекотно. На Півдні температура повітря буде до +32 градусів. На Сході – коливатиметься в межах +27...+29 градусів

Температура повітря в Україні 15 липня

  • Ужгород – +28...+30
  • Львів – +22...+24
  • Івано-Франківськ – +23...+25
  • Тернопіль – +21...+23
  • Чернівці – +25...+27
  • Хмельницький – +23...+25
  • Луцьк – +21...+23
  • Рівне – +21...+23
  • Житомир – +22...+24
  • Вінниця – +26...+28
  • Одеса – +30...+32
  • Миколаїв – +30...+32
  • Херсон – +29...+31
  • Сімферополь – +27...+29
  • Кропивницький – +28...+30
  • Черкаси – +26...+28
  • Чернігів – +22...+24
  • Суми – +23...+25
  • Полтава – +26...+28
  • Дніпро – +29...+31
  • Запоріжжя – +28...+30
  • Донецьк – +26...+28
  • Луганськ – +27...+29
  • Харків – +27...+29
  • Київ – +21...+23

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Автор: Марта Кушка