Негода насувається на Україну: у яких областях і коли пройдуть грози
Останніми днями в Україні продовжує вирувати негода. Внаслідок сильних злив у низці міст буквально затоплює вулиці.
Грози нікуди не подінуться і у п'ятницю, 24 липня. Укргідрометцентр розкрив, мешканцям яких областей потрібно буде прихопити парасольки.
Де в Україні пройдуть грози?
За прогнозами синоптиків, грози очікуються на заході України, а саме у:
- Закарпатській,
- Львівській,
- Хмельницькій,
- Івано-Франківській,
- Тернопільській,
- Чернівецькій,
- Рівненській,
- Волинській,
- Житомирській,
- і Вінницькій областях.
Експерти попереджають, що негода може створити труднощі на дорогах.
Нагадаємо, що останніми днями низка міст в Україні фактично пішла під воду внаслідок сильних дощів. Так, 22 липня сталося з Одесою. А напередодні – з Тернополем і Хмельницьким.
У п'ятницю на решті території України, окрім більшості південних областей, також можливі короткочасні дощі.
Температура повітря вночі становитиме 10 – 15 градусів, на півдні та сході країни трохи тепліше – до 19 градусів. Вдень повітря прогріється до 21 – 26 градусів тепла.
Найближчими днями в Україні не буде різких змін погоди чи сильної спеки. Найвищу температуру прогнозують у східних областях. За даними Укргідрометцентру, 23 – 25 липня удень у більшості регіонів очікується 20 – 26 градусів. На сході країни місцями пригріє до 29 градусів.