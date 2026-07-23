Негода насувається на Україну: у яких областях і коли пройдуть грози

Останніми днями в Україні продовжує вирувати негода. Внаслідок сильних злив у низці міст буквально затоплює вулиці.

Грози нікуди не подінуться і у п'ятницю, 24 липня. Укргідрометцентр розкрив, мешканцям яких областей потрібно буде прихопити парасольки.

Де в Україні пройдуть грози?

За прогнозами синоптиків, грози очікуються на заході України, а саме у:

Закарпатській,

Львівській,

Хмельницькій,

Івано-Франківській,

Тернопільській,

Чернівецькій,

Рівненській,

Волинській,

Житомирській,

і Вінницькій областях.

Експерти попереджають, що негода може створити труднощі на дорогах.

Нагадаємо, що останніми днями низка міст в Україні фактично пішла під воду внаслідок сильних дощів. Так, 22 липня сталося з Одесою. А напередодні – з Тернополем і Хмельницьким.

У п'ятницю на решті території України, окрім більшості південних областей, також можливі короткочасні дощі.

Температура повітря вночі становитиме 10 – 15 градусів, на півдні та сході країни трохи тепліше – до 19 градусів. Вдень повітря прогріється до 21 – 26 градусів тепла.

Найближчими днями в Україні не буде різких змін погоди чи сильної спеки. Найвищу температуру прогнозують у східних областях. За даними Укргідрометцентру, 23 – 25 липня удень у більшості регіонів очікується 20 – 26 градусів. На сході країни місцями пригріє до 29 градусів.