"Поступово будуть слабшати": синоптикиня пояснила, коли в Україні вщухнуть грози

Найближчими днями в Україні ще зберігатимуться дощі з грозами, зокрема у неділю, 6 вересня. Проте, протягом вересня грозова активність поступово слабшатиме.

Про це в інтерв'ю для 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Оксана Скляр.

Чи будуть найближчим часом грози?

Найближчими днями в Україні ще зберігатиметься нестійка погода з короткочасними дощами та грозами. Зокрема, у неділю, 6 вересня, вночі опади з грозами очікуються у східних, південних та більшості центральних областей, а вдень – майже по всій території країни, за винятком південного заходу.

Водночас грозова активність поступово слабшатиме. Як пояснила Скляр, вересень уже належить до осіннього періоду, тому кількість тепла, що надходить в атмосферу, зменшується. Через це повітря прогрівається менше, а отже, умови для формування гроз стають менш сприятливими.

За словами синоптикині, грози під час дощів ще можуть виникати, однак протягом вересня їх кількість та інтенсивність поступово знижуватимуться. Тож найближчими днями негода ще можлива, але надалі грозових явищ в Україні ставатиме дедалі менше.

Нагадаємо, перші дні вересня в Україні не означають різкого переходу до осінньої погоди. Попри локальні дощі, атмосферні фронти та поступове зниження температури, метеорологічне літо поки триває, а метеорологічна осінь ще не настала.

Найближчими днями погоду в Україні визначатимуть атмосферні фронти, які рухатимуться із заходу на схід. Через це в окремих областях очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами