Спека піде на спад: грозові дощі наближаються в Україну

Погода в Україні на вихідних 9 – 10 травня дещо зміниться. Невдовзі передбачають послаблення спеки, яка встановилася раніше, та наближення опадів.

Відповідну інформацію повідомив начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

Які погодні зміни прогнозують?

Віталій Постригань повідомив, що після серйозної спеки, за попередніми прогнозами фахівців, протягом вихідних погодні умови в Україні зміняться під впливом атмосферних фронтів, які принесуть послаблення тепла.

За його словами, подекуди пройдуть локальні короткочасні дощі, які можуть супроводжуватимуться грозами. Температура повітря вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла, а вдень коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла.

Крок в літо зроблено. Зігріємося,

– резюмував він.

Раніше синоптик вже попереджав про можливе зниження нічних та денних максимумів на орієнтовно 3 – 5 градусів. Такі температурні зміни очікуються впродовж найближчих вихідних – у суботу, 9 травня, і неділю, 10 травня.

Для якого періоду характерні короткочасні дощі?

Зауважимо, що короткочасні дощі та грози є типовими погодними явищами для теплого періоду року, особливо наприкінці весни та влітку. У цей час через активне прогрівання земної поверхні атмосфера стає дещо нестійкою.

Також відомо, що подібні короткочасні дощі здебільшого мають локальний та нетривалий характер, проте можуть супроводжуватися поривчастим вітром та грозами, і можуть випадати з великою інтенсивністю, тобто зливами.

Зверніть увагу! Зазвичай у травні погода поступово набуває більш літніх ознак, тому періодичні грозові дощі вважаються характерними та цілком нормальними для цього сезону.

Про що синоптики попереджали раніше?

В Укргідрометцентрі повідомляли, що найближчими днями на території України можливе незначне похолодання. Зазначали, що температури можуть знизитися на кілька градусів у порівнянні з поточними значеннями.

Водночас у найближчій короткостроковій перспективі загрози повернення заморозків, які є небезпечними для рослин у період їхньої активної вегетації, не очікують через зміну вітряних потоків на більш тепліші.

Загалом найближчим часом різких змін у погоді не очікують. Поле підвищеного атмосферного тиску продовжить визначати погоду на території України. Зауважували, що поточні температури є у межах кліматичної норми.