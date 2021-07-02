Не час розслаблятися: в Україні зливи, шквальний вітер, а у горах – паводки

Грози та шквальний вітер розгулялися в Україні та найближчим часом не планують відступати. На більшості територій прогнозують шквальний вітер, зливи і грози.

У західних областях негода триває вже декілька днів поспіль. Через велику кількість опадів тут ймовірне підняття рівнів води у річках.

До речі У Львові буревій завдав шалених збитків Личаківському кладовищу

Вода у річках підніметься

Рятувальники попереджають, що 2 – 3 липня очікуються пiдвищення рiвнiв води на 0,3 – 1,5 метра над рiвнями води на 8 годину 1 липня.

Де чекати підняття рівнів води:

на рiчках Закарпаття,

басейнiв Прута, Сiрету в Івано-Франківській та Чернівецькій області,

на річках басейну Сяну і Днiстра у Львiвській області та на Прикарпатті.

Втім, у ДСНС зазначають: наразі це відбудеться без негативних наслідків.

Рятувальники додають: там, де були сильні зливи, можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку. У гiрських районах iснує загроза формування локальних селевих потоків. Там оголосили жовтий рівень небезпеки.

Грози знову накриють Україну

Втім, українцям варто бути готовими не лише до підняття рівня води, а й до нової загрози. Так, 2 липня частину країни знову накриють дощі та грози.

Негода не загрожує лише регіонам на південному сході. На решті територій – грози, вдень подекуди град та шквали 15 – 20 метрів на секунду.

Рятувальники попереджають населення про I рівень небезпечності, жовтий.



Синоптики прогнозують негоду 2 липня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Нищівні грози в Україні: наслідки в областях

30 червня Львів накрила потужна гроза. Буревій зірвав та пошкодив дахи, поламав дерева та навіть повиривав їх з корінням. Після сильної зливи рятувальники виїжджали на 13 викликів у межах області. Рятувальні роботи закінчили лише близько 5 ранку.

У Чернівецькій області того ж дня вирувала настільки сильна буря, що дерева повиривало із землі з корінням. З будівель позривало дахи, а у будинках повибивало шибки.

Буря накрила і Волинь: 1 липня тут вирував шквальний вітер і йшли сильні опади. Через великі пориви вітру на дороги міста попадали гілля, обірвало проводи та зривало дахи.



Як вберегтися від блискавки у негоду / Інфографіка 24 каналу