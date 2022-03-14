Груда металу: як виглядає рашиська БМП-3 після прямого влучення української артилерії
14 березня 2022 , 09:48Читать новость на русском
Джерело:Сухопутні війська ЗС України
Українські захисники розгромили російську БМП-3 (бойову машину піхоти). Після удару нашої артилерії вона розлетілася на частини.
У мережі з'явилось відео залишків цього нещасного БМП-3 окупантів – груда металу, не інакше!
До теми 10 гірсько-штурмова бригада продовжує знищувати ворожу техніку
Від техніки "другої армії світу" залишилися шматки металу. Вони розлетілися у різні боки.
Нова тактика: як окупанти посилають своїх пілотів на смерть – дивитись відео