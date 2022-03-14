Груда металу: як виглядає рашиська БМП-3 після прямого влучення української артилерії

14 березня 2022 , 09:48
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Джерело:

Сухопутні війська ЗС України

Українські захисники розгромили російську БМП-3 (бойову машину піхоти). Після удару нашої артилерії вона розлетілася на частини.

У мережі з'явилось відео залишків цього нещасного БМП-3 окупантів – груда металу, не інакше!

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Від техніки "другої армії світу" залишилися шматки металу. Вони розлетілися у різні боки.

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Автор: Анастасія Лукашевська