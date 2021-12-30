Група компаній Фірташа продала окупантам активи у Криму

Компанія Ukrainian Chemical Products, яка входить у Group DF Дмитра Фірташа, продала всі свої активи в Криму. Новим власником стала фірма "Російський титан".

У компанії Фірташа зазначили, що за угодою все рухоме та нерухоме майно колишнього заводу "Кримський титан" (так раніше називалася Ukrainian Chemical Products) переходить у власність покупця.

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Компанія Фірташа продала окупантам активи у Криму

Нещодавно компанія Ukrainian Chemical Products продала всі свої активи в Криму окупантам.

Угода закрита, відповідні зміни внесено органами державної реєстрації України до реєстрів,

– заявили у компанії.

У Group DF пояснили, що через політичні обставини цей актив втратив економічну привабливість: "Не маючи контролю над ним з 2016 року, група шукала можливість його продажу".

Директор з корпоративних комунікацій Group DF Олег Арестархов у коментарі Інтерфакс-Україна розповів, це – договір між двома приватними компаніями, тому зобов'язання щодо розкриття суми угоди відсутні.

Він нагадав, що будь-які активи в Криму потрапляють під санкції та не можуть продавати свою продукцію за кордон. Це у результаті критично знизило вартість активів.

Арестархов також заявив, що угода не пов'язана з персональними санкціями Ради з нацбезпеки й оборони України проти Дмитра Фірташа та підконтрольної йому групи "Валки-Ільменіт".

Викид в Армянську і Ukrainian Chemical Products

Вона – великий виробник діоксиду титану. Розташована в Армянську, що на території окупованого Криму.

До 2014 року називалася "Кримський титан", після стала Ukrainian Chemical Products, а також змінила реєстрацію з кримської на київську. Власником фірми була Ostchem Germany GmbH, зареєстрована в Гамбурзі.

У серпні 2018 року в Армянську на заводі "Кримський титан" стався викид в атмосферу речовини невідомого походження. У нього влучили снаряди збройних сил Росії. У результаті інциденту екологічне становище на всій півночі окупованого Криму відчутно погіршилося. Однак завод продовжив працювати.

Російський титан: деталі про компанію

Згідно з даними аналітичної системи СПАРК-Інтерфакс, "Російський титан", який розташований у Петрозаводську (Карелія), створили у липні 2021 року.

Статутний капітал компанії становив 10 тисяч рублів (станом на 30 грудня – 3,6 тисячі гривень). Основним видом діяльності вказано видобуток та збагачення титаномагнієвої сировини.

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Текст допису Group DF:

ПрАТ "Ukrainian Chemical Products", раніше відоме як "Кримський Титан" (великий виробник діоксиду титану, Армянськ, Крим), продало всі свої активи в Криму компанії "Російський титан" (РФ).

Умови угоди передбачають, що все рухоме та нерухоме майно колишнього заводу «Кримський титан» переходить у власність покупця.

Угода закрита, відповідні зміни внесені органами державної реєстрації України до реєстрів.

Через політичні обставини цей актив втратив свою економічну привабливість. Не маючи контролю за цим активом з 2016 року, Група шукала можливість його продажу.