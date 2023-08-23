Група OKKO за 6 місяців заплатила 6,208 мільярдів гривень податків та зборів

Група ОККО продовжує практику публічного звітування про свої податкові виплати. Зокрема, сумарно за січень-червень 2023 року вона перерахувала у державні бюджети та фонди 6,208 мільярда гривень податків і зборів.

До слова, це майже втричі більше, ніж сума, яку ОККО сплатила за аналогічний період торік. Тоді вона становила 2,169 мільярда гривень.

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За пів року ОККО переказала 0,41% усіх надходжень до зведеного бюджету України

Із зазначених 6,208 мільярда гривень на податки від операційної діяльності припадає 1,814 мільярда гривень. Йдеться про податок на прибуток, ПДВ, крім сплаченого на митницю при імпорті, роздрібний акциз, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, плату за землю, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. А на податки при імпорті товарів припало 4,395 мільярда гривень.

Якщо говорити про сплату податків з операційної діяльності (без платежів при розмитненні) у розрізі на 1 літр реалізованого пального або на 1 АЗК ОККО, то показники за перше півріччя 2023 такі:

з кожного реалізованого літра пального у мережі ОККО сплачено 2,43 гривні податків з операційної діяльності. Для порівняння рік тому за аналогічний період цей показник становив 1,85 гривні на 1 літр;

на кожен АЗК ОККО за період від січня по червень поточного року щомісяця припадало 767 тисяч гривень податків і зборів з операційної діяльності (рік тому – 532 тисячі гривень на місяць).

Тут варто зазначити, що у порівнянні з минулим роком компанія суттєво посилила свої позиції на ринку. Зокрема, збільшивши ринкову частку й проливи на АЗК.

Наша компанія наполегливо й цілеспрямовано виступає за єдині, чесні та прозорі правила оподаткування на ринку пального. Ми наполягали на цьому ще до повномасштабної війни. А нині тим більше вважаємо недопустимим ухилення від сплати податків чи їх мінімізацію. Адже ці кошти критично потрібні для нашої оборони та відбудови,

– вважає віцепрезидент ОККО з питань фінансів Назар Купибіда.

"Додатково до регулярно сплачуваних податків ми фінансово підтримуємо українських захисників, волонтерів, місцеві громади від перших днів вторгнення. Станом на кінець липня 2023-го обсяги такої допомоги перевищили 1 мільярд гривень. І ми не зупиняємося, продовжуємо донатити аж до самої перемоги", – підсумував віцепрезидент.

Крім допомоги пальним для відбудови Київської й Чернігівської областей, подолання наслідків підриву Каховської ГЕС, безпосередньої відбудови 4 навчальних закладів на Київщині, підтримки на прифронтових АЗК військових безкоштовними кавою та хотдогами, компанія спільно з фондом "Повернись живим" у рамках ініціативи "ОКО ЗА ОКО" також акумулювала 325 мільйонів гривень на закупівлю 25 безпілотних розвідувальних комплексів "ШАРК" для ЗСУ. 19 із 25 комплексів уже працюють на передовій.

Нині триває проєкт "Озброїмо ТрО до зубів", мета якого – акумулювати 400 мільйонів гривень на озброєння для бригад територіальної оборони. Станом на сьогодні зібрано 65% від необхідної суми. Нагадаємо, що в рамках обох проєктів компанія відраховує на допомогу ЗСУ по 1 гривні з кожного проданого літра пального Pulls.