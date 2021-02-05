Група ПАРЄ "Балтік+" зробила заяву щодо ув'язнення Навального та протестів у Росії

Неформальна група Парламентської асамблеї Ради Європи "Балтік+" зробила заяву щодо ситуації з Олексієм Навальним. Група засудила отруєння та ув'язнення російського політика, а також переслідування опозиції.

У своїй заяві група "Балтік+" закликала Росію, як члена Ради Безпеки ООН і члена Ради ООН з прав людини, не порушувати на своїй території права людини.

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Про що йдеться у заяві групи

члени групи рішуче засудили незаконне та політично мотивоване переслідування Олексія Навального у Росії та придушення опозиції, яка критикує нинішню владу в Росії;

закликали негайно звільнити опозиційного політика;

висловили занепокоєння у зв'язку з переслідуванням громадських активістів та представників незалежних ЗМІ в Росії;

засудили насильство і жорстокість російських силових структур до протестувальників.

Що відомо про групу "Балтік+"? Це неформальна група у складі ПАРЄ. До неї входять делегати з Латвії, Естонії, Литви, Грузії, України, Польщі, Великої Британії.