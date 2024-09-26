Верх цинізму: у Грузії провладна партія розвісила білборди зі зруйнованими містами України

Проросійська партія "Грузинська мрія" опублікувала передвиборчий ролик та білборди зі зруйнованими українськими містами. Проросійські політики доповнили це цинічним написом: "Скажи ні війні! Обирай мир".

Цинічні кадри опублікували на фейсбук-сторінці партії "Грузинська мрія". Світлини з білбордами також ширяться мережею, передає 24 Канал.

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У Грузії з'явилися цинічні білборди

Проросійська партія Грузії "Грузинська мрія", яка нині є провладною, опублікувала цинічний передвиборчий ролик. У короткому відео проросійські політики показали розбомблені українські міста. Серед фотографій на банерах – світлини зруйнованого Маріуполя, а також знищені будівлі та церкви.



Білборди зі зруйнованими українськими містами у Грузії / Фото з мережі

Моторошним кадрам руйнувань, яких завдала Росія у кровопролитній війні, провладна партія Грузії протиставляє нові автобуси, мости, фонтани та новобудови у Батумі. Верхом цинізму у цьому ролику та на банерах є напис: "Скажи ні війні! Обирай мир".

Цинічний ролик "грузинської мрії": дивіться відео

На кадрах та білбордах також є передвиборчі номери грузинських опозиційних партій та об'єднань. У такий спосіб проросійська "Грузинська мрія" натякає, що так може бути, якщо до влади прийде опозиція.

Варто зауважити, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі розкритикувала банери. Лідерка країни назвала їх "ганебними й жалюгідними".

Наскільки жалюгідними треба бути, щоб безсовісно пропонувати вашому народу плакат, виготовлений у кузні КДБ,

– написала Зурабішвілі у мережі.

Водночас у партії "Грузинська мрія" цілком спокійно визнають, що білборди та відео – це частина передвиборчої кампанії, мета якої буцімто нагадати населенню, "куди веде країну опозиція". Провладні проросійські політики стверджують, що на Грузію чекає війна, якщо опозиція прийде до влади.