Грузія відмовилася від переговорів про вступ в ЄС до 2028 року, – прем'єр

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що країна відмовляється від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ехо Кавказу". Варто зазначити, що Кобахідзе зробив свою заяву після того, як Європарламент закликав провести нові вибори у Грузії.

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Грузія поки не вестиме переговори про вступ до ЄС

Прем'єр-міністр Грузії від партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що Тбілісі відмовляється від ведення переговорів про вступ до Євросоюзу "до 2028 року".

Ми ухвалили рішення не ставити на порядок денний питання про відкриття переговорів із Європейським Союзом до кінця 2028 року. Також до кінця 2028 року ми відмовляємось від будь-яких бюджетних грантів з боку Європейського Союзу,

– сказав прем'єр-міністр на брифінгу.

За словами Кобахідзе, відкриття переговорів щодо вступу до ЄС нібито використовується як інструмент шантажу Грузії, а раніше те ж саме вже відбувалося з питанням статусу кандидата. Він додав, що для Грузії "повністю неприйнятно розглядати інтеграцію до Європейського союзу як милостиню, яку ЄС має нам подати".

Варто зазначити, що раніше сам Євросоюз заявив, що процес інтеграції Грузії фактично припинено через дії "Грузинської мрії".