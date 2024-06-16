У Грузії зафіксували 4 землетруси

У Грузії ввечері 16 червня сейсмологи зафіксували землетруси. Жителі країни відчували поштовхи щонайменше 4 рази.

Також підземні поштовхи відчули й жителі тимчасово окупованої Південної Осетії. За даними місцевого мнс, люди перечікували землетрус на вулиці.

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У Грузії 4 рази фіксували підземні поштовхи

Журналісти "Ехо Кавказу", посилаючись на дані Національного центру сейсмічного моніторингу, зазначили, що епіцентр підземних поштовхів розташовувався поблизу сіл Ірі та Баджихеві, на південний схід від міста Оні у складі регіону Рача-Лечхумі та Нижня Сванетія.

Перші поштовхи були зафіксовані о 17:16 за тбіліським часом, потім о 19:42, 19; 49 та 20:08.

Магнітуда першого землетрусу становила 3,8, другого 4,7, третього 4.4, четвертого 3.3.

Поштовхи також відчули й в окупованій Південній Осетії

Журналісти "Ехо Кавказу" також зазначили, що в пресслужбі МНС самопроголошеної республіки Південної Осетії, яку окупувала в Грузії Росія, повідомили, що жителі регіону також відчули підземні поштовхи 16 червня ввечері. У відомстві зазначили, що епіцентр землетрусу магнітудою 4,3 був в Грузії, в одній із найбільш сейсмічно активних точок.

В результаті підземні поштовхи відчули і в місті Квайсі Дзауського району. За інформацією Квайсинського підрозділу МНС, постраждалих та руйнувань на місці не зафіксовано. Проте жителі міста вичікують на вулиці припинення поштовхів.

Так званий південноосетинський "прем'єр-міністр" Костянтин Джуссоєв та "голова МНС" Ібрагім Гассєєв за дорученням "президента країни" виїхали ввечері до Квайсу, щоб подивитися, що сталося із містом та його жителями.

Варто зазначити, що раніше відчутні підземні поштовхи територією Південної Осетії сталися тиждень тому.

Нещодавно сильний землетрус був у Неаполі

У вулканічному регіоні Флегрейських полів поблизу Неаполя 20 травня стався сильний землетрус. Його магнітуда сягнула значення 4,4, що стало найбільшим значенням у регіоні за останні 40 років.

Місцеві жителі повідомляли про тріщини в стінах і падіння карнизів в будинках внаслідок землетрусу. Цей землетрус є частиною тривалого "сейсмічного шторму".

Італійці зафіксували близько 150 землетрусів за 5 годин. Місцеві жителі також вимагають від влади перевірки будинків після сильних землетрусів. У владі сказали, що це відбувається повільно через брак ресурсів.

У 2008 році за підтримки й збройного втручання Росії регіон Південна Осетія було повністю виведено з-під контролю Грузії. З того часу регіон де-факто не контролює Грузія, хоча він є частиною її суверенної держави.