ЄС може позбавити Грузію безвізу через відступ від демократії, – Politico

Європейський Союз готовий розірвати угоди про безвіз, які надають громадянам Грузії право вільно подорожувати континентом. Це буде відповіддю на антидемократичну політику та антизахідну риторику грузинської влади.

Про це пишуть журналісти видання Politico. До цього країна ухвалила кілька антидемократичних законів, які фактично скопійовані з ідентичних російських.

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Коли ЄС може призупинити безвіз для грузинів

Речник Європейської комісії розповів журналістам, що "всі варіанти розглядаються", якщо керівна партія "Грузинська мрія" продовжить свою авторитарну траєкторію, включно з можливим "тимчасовим призупиненням схеми лібералізації візового режиму".

У межах діалогу про лібералізацію візового режиму між ЄС і Грузією та відповідного Плану дій від Грузії вимагалося досягти конкретних показників, зокрема забезпечення захисту основних прав і запобігання дискримінації,

– наголосив він.

Водночас представник Єврокомісії наголосив, що оцінення проведуть в разі розвитку подій, що становлять загрозу для внутрішньої безпеки Шенгенської зони, а також у разі подальшого демократичного занепаду в Грузії.

Підтвердження того, що Брюссель розглядає такі заходи, надійшло після того, як прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе наполягав, що будь-які зміни у візовій угоді з ЄС будуть "дешевим шантажем".

Відповідно до умов угоди, укладеної у 2017 році, грузини можуть відвідувати країни ЄС в межах Шенгенської зони до шести місяців на рік без візи.

До слова, нещодавно грузинський парламент у третьому читанні ухвалив законопроєкт про сімейні цінності та захист неповнолітніх і поправки до ще 18 законів. Фактично ці ініціативи обмежують права ЛГБТКІА+ спільноти, а також забороняють одностатеві шлюби, зміну статі і так звану "ЛГБТ-пропаганду".