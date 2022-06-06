У Грузії пройшов масштабний "Забіг за Україну": гроші підуть на допомогу постраждалим від війни

У Грузії пройшов масштабний захід "Забіг за Україну". Учасники заплатили внесок, щоб допомогти нашим людям, які постраждали від війни.

Відповідну інформацію розповіла Ката Шимі, повідомляє 24 канал. Захід відбувся 5 червня – на 102 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте Війна показала, хто справжні друзі України: промовиста карта Європи

У Грузії відбувся забіг, щоб допомогти постраждалим від війни

Благодійний забіг організував Міжнародний фонд спорту, туризму та молоді.

У "Забігу за Україну" взяли участь сотні людей. Кожен учасник заплатив 30 ларі (майже 290 гривень – 24 канал), які повністю підуть на допомогу постраждалим від війни українцям,

– мовиться у повідомленні.

Мета забігу – разом із фінансовою допомогою вкотре висловити підтримку Україні від грузинського народу.

Варто пригадати, що:

у заході взяли участь українці, які тимчасово перебувають у Грузії через війну;

там була виставка-продаж виробів ручної роботи українських дітей;

виступав популярний грузинський музичний гурт Mgzavrebi.



У Грузії люди бігали на підтримку українців / Фото Teona Tskhomelidze



У Грузії відбувся захід для підтримки українців / Фото Teona Tskhomelidze

Відомо, що респондентом виступив президент Міжнародного фонду спорту, туризму та молоді Тарієл Хечікашвілі.

"Сьогодні зібралося дуже багато людей, щоби підтримати Україну, і це дуже важливо. Ми показали усьому світу, що солідарні з нашими українськими друзями. Ми сподіваємося, що незабаром в Україні запанує мир. Це день миру, добра та єдності", – пояснив Хечікашвілі.

Коротко про підтримку України

Країни Балтії після нападу Росії на Україну першими відмовились від російського газу. Тобто з 1 квітня ці держави більше не купують російський газ.

3 червня генерал США розповів, що військові хакери зі США провели серію операцій на підтримку України. Зокрема мовиться про те, що кіберкомандування США провело серію наступальних операцій для підтримки України. У США не вважають, що це суперечить обіцянкам президента Джозефа Байдена не вступати в пряму військову взаємодію з Росією.

Окрім того, США, Канада, Британія, Польща, Словаччина, Чехія, Німеччина, Іспанія, Франція та навіть Австралія передали в Україну багато зброї, в тому числі військової самохідної техніки. Варто згадати, що США ухвалили закон про ленд-ліз, що спростить передачу зброї в Україну.

Дивіться також – нова допомога від Заходу для України містить вражаючу суму: відео