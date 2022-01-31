У Грузії на шахті прогримів вибух: є жертва і постраждалі

Потужний вибух прогримів на шахті у Ткібулі, Грузія. Постраждали близько 10 осіб, один з потерпілих помер у лікарні.

Трагедія сталась на шахті імені Мінделі, що в регіоні Імереті – на заході Грузії. До лікарні наразі доправили 9 людей.

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Усі постраждалі – у важкому стані

Медики оцінили стан всіх потерпілих як важкий. Врятувати життя одного з шахтарів лікарі не змогли.

Вибух на шахті стався ввечері 30 січня. Наразі офіційної причини трагедії не називають. У компанії "Сакнахширі", яка управляє копальнею, повідомили, що проводять розслідування та з'ясовують деталі.

Дивіться на карті, де розташоване місто Ткібулі:

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Що відомо про шахти у Ткібулі: