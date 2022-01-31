У Грузії на шахті прогримів вибух: є жертва і постраждалі
31 січня 2022 , 09:06
Джерело:News Georgia
Потужний вибух прогримів на шахті у Ткібулі, Грузія. Постраждали близько 10 осіб, один з потерпілих помер у лікарні.
Трагедія сталась на шахті імені Мінделі, що в регіоні Імереті – на заході Грузії. До лікарні наразі доправили 9 людей.
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Усі постраждалі – у важкому стані
Медики оцінили стан всіх потерпілих як важкий. Врятувати життя одного з шахтарів лікарі не змогли.
Вибух на шахті стався ввечері 30 січня. Наразі офіційної причини трагедії не називають. У компанії "Сакнахширі", яка управляє копальнею, повідомили, що проводять розслідування та з'ясовують деталі.
Дивіться на карті, де розташоване місто Ткібулі:
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Що відомо про шахти у Ткібулі:
- У Ткібулі працюють дві шахти – Мінделі та Дзідзігурі.
- Решту копалень у регіоні не працюють з 2018 року.
- Їх роботу зупинили після низки трагедій, які забрали 25 життів.
- Власником шахт є компанія "Сакнахширі".
- Загалом у цій компанії працює 1200 осіб, половина з яких працює під землею.