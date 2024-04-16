Мітингують проти "російського" закону: в Тбілісі почався жорсткий розгін протестувальників

Вже другий день поспіль у грузинській столиці перед будівлею парламенту проходить чергова акція протесту проти законопроєкту про "іноагентів". Там вже вишикувалася поліція, яка всіляко перешкоджає мітингувальникам.

Вдень 15 квітня Грузію сколихнули масові протести людей. У самому центрі Тбілісі розпочалися протести проти прийняття закону про "іноагентів". До будівлі парламенту на акцію вийшли понад п'ять тисяч людей. Лідери опозиції закликали не ухвалювати "російський" закон і "не позбавляти Грузію європейського майбутнього".

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Внаслідок дії поліції уже є постраждалі

Протестувальники знову вийшли на проспект Руставелі у грузинській столиці, демонструючи своє невдоволення стосовно законопроєкту про "іноагентів". З їхніх вуст лунають гасла "Раби, Путін х***о". У руках вони тривають плакати та прапори Грузії і ЄС, виступаючи проти проросійського курсу грузинської влади.

У Грузії тривають масові протести проти законопроєкту: дивіться відео

Водночас на місці вишикувалася поліція, яка намагається перешкодити проникненню учасників протесту до внутрішнього двору парламенту. Проти мітингарів, ймовірно, використали сльозогінний спрей. У результаті є постраждалі, серед яких лідер партії "Гірчі - більше свободи" Зураб Джапарідзе.

Поліції використовує проти мітингувальників сльозогінний газ: дивіться відео

За даними ЗМІ, мітингувальники залишають прилеглі вулиці та переміщуються на проспект Руставелі. Тим часом лідер "Грузинської мрії" Мамука Мдінарадзе обурився у відповідь на пропозицію опозиції вийти й поговорити з учасниками акції проти закону про іноагентів.

"Якщо я ризикну, вийду і помру за ідею, яку ви охрестили як "російську", а насправді згідно з моєю вірою та аргументами, є грузинською, як ви потім себе поведете? Чому ви дозволяєте собі таку риторику?,

– заявив Мдінарадзе.

Поліція застосовує силу проти протестувальників: дивіться відео

Загалом, за даними ЗМІ, на місці протесту наразі перебуває близько 15 тисяч людей. Під час розгону протестувальників біля будівлі Парламенту Грузії вже є перші постраждалі. Зокрема, за попередніми даними, наразі поліція затримала 11 мітингувальників.

Внаслідок дій поліції є постраждалі: дивіться відео

Відомо, що рішення у парламенті досі не ухвалили через нібито "затяжні дебати". Як пояснив голова парламенту Шалва Папуашвілі, за регламентом пленарне засідання не можна закінчувати пізніше восьмої вечора, а до цього часу висловитися всі охочі депутати не встигли.

Очікується, що голосування відбудеться у середу, 17 квітня. Перед ним свою позицію представлять опозиція та правляча партія, а потім виступлять лідери фракцій та члени профільних комітетів.

У чому полягає проблема цього законопроєкту

Обурливий законопроєкт знову запропонувала правляча партія "Грузинська мрія". Торік у березні ця політична сила була змушена відкликати його після масштабних протестів. Новий законопроєкт практично повністю повторює колишній, проте формулювання "агент іноземного впливу" в ньому замінено на термін "організація, що проводить інтереси іноземної сили".

Законопроєкт зобов'язує неурядові організації та ЗМІ, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, зареєструватися як провідні інтереси іноземної сили організації. Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що таке законодавство буцімто необхідне для забезпечення фінансової прозорості одержувачів грантів.

Однак опозиційні партії та незалежні журналісти називають його "російським законом" за схожість із прийнятим у Росії 2012 року законодавством про "іноземних агентів". У Росії цей закон використовується для переслідування незалежних ЗМІ та опозиційних політиків.

Президентка уже відреагувала

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у соцмережі X звинуватила уряд та парламент республіки у провокації. Вона також виступила зі звинуваченням щодо влади у тому, що їхні дії нібито є "російською стратегією дестабілізації".

Ба більше, за її словами, вищезгадана "Грузинська мрія" вигнала зі слухань усіх опозиційних депутатів перед голосуванням. Вона розкритикувала дії спецназу, який чинить неприпустимі дії проти цивільного населення, яке захищає своє європейське майбутнє.