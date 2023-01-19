У МЗС відреагували на заклики грузинської влади відновити авіасполучення між Тбілісі та Москвою

Голова грузинської провладної партії виступив за відновлення прямого авіасполучення між Тбілісі та Москвою. Однак, це невигідно передусім самій Грузії.

Свою заяву він озвучив у відповідь на похвалу з боку міністра закордонних справ Росії на адресу уряду Грузії щодо неприєднання до санкцій Заходу проти Росії за її агресію проти України. У коментарі 24 Каналу у МЗС України прокоментували цю цинічність.

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Тбілісі та Москва обмінюються реверансами на тлі непокараних злочинів Росії проти грузинського народу та окупації частини грузинської території. Ми також вважаємо, що подібна проросійська риторика не відповідає духу дружніх і стратегічних відносин України та Грузії, суперечить грузинському курсу на набуття членства в Європейському Союзі,

– зазначив речник міністерства МЗС Олег Ніколенко.

Ніколенко наголосив, що Україна – як на рівні уряду, так і на рівні народу – завжди стояла пліч-о-пліч з Грузією, особливо в одні із найтяжчих днів її історії.

"Політична підлість": у МЗС нагадали Грузії про злочини Росії

Тож, відсутність дієвої солідарності з Україною з боку деяких політиків Грузії на тлі намагань Росії знищити українців в геноцидній війні є політичною підлістю.

Підтримка нашої держави з боку офіційної влади Грузії у протистоянні агресії Росії та деокупації української території відповідає інтересам не лише України, але й Грузії,

– додав Ніколенко.

Важливо! На цей момент в Грузії проросійський уряд, який відмовляється допомагати Україні. Тимчасово повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов повідомив, що Київ звертався до Тбілісі з проханням надати не тільки ЗРК, але й комплекси Javelin – ті відмовили.

Між Україною та Грузією залишаються розбіжності щодо військової допомоги, запровадження режиму двосторонніх санкцій проти Кремля, введення візового режиму для громадян Росії, які масово втікають до Грузії, а також дотримання законних прав та інтересів Міхеіла Саакашвілі.