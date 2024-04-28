У Гуанчжоу в Китаї вирував сильний торнадо: скільки загиблих і постраждалих

Сильний торнадо вразив місто Гуанчжоу, забравши життя 5 осіб, поранивши – 33. Відповідні служби одразу після того, як все вщухло, вирушили на місця подій – тобто руйнувань.

Сильна стихія охопила район Байюнь в місті Гуанчжоу на півдні Китаю вдень 27 квітня, спричинивши значні руйнування. За інформацією державних ЗМІ, рятувальні роботи завершено, постраждалих госпіталізовано.

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Гуанчжоу охопив торнадо

Торнадо, що мав третій рівень інтенсивності, супроводжувався вітрами зі швидкістю понад 20 метрів на секунду. Влада повідомляє про пошкодження 141 фабричної будівлі, втім, житлові будинки встояли.

Попереднє розслідування, проведене провінційним метеорологічним бюро, показало: торнадо мав третій рівень інтенсивності – на два рівні нижче від найвищого рівня інтенсивності – п'ятого. Сильна стихія рухалася на відстань приблизно в один кілометр,

– пишуть у Xinhua.

Водночас попереджають про можливість дощів у найближчі п'ять днів. Крім того, у мережі з'являються кадри, на яких видно сильний торнадо на півдні Китаю.

Сильний торнадо 27 квітня вирував в Китаї: дивіться відео зі соцмереж

У Гуанчжоу загинули люди через стихію: дивіться відео зі соцмереж

На півдні Китаю був торнадо, що спричинив руйнування: дивіться відео зі соцмереж

Що робити у разі загрози

Торнадо – це інтенсивний вихор з дуже сильними вітрами, який формується в атмосфері й з'єднується з землею у вигляді видимого стовпа хмар та піднятого пилу та сміття.

Він може виникати в будь-якому місці, але найчастіше трапляються в районах, де холодні та теплі повітряні маси.

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Ось що робити у разі торнадо:

слідкуйте за прогнозами погоди, будьте уважні до попереджень метеорологічних служб;

підготуйте план дій, обговоріть з сім'єю завчасно, де розташовані безпечні місця у вашому домі або на роботі;

знайдіть укриття, під час торнадо найкраще перебувати в підвалі або внутрішній кімнаті без вікон на нижньому поверсі;

захистіть себе, використовуйте матраци, ковдри або подушки, щоб захистити себе від уламків;

залишайтеся в укритті, не виходьте назовні, поки не буде оголошено, що небезпека минула;

будьте готові до наслідків; майте при собі набір першої допомоги, запас води та їжі, а також засоби зв'язку.

Пам'ятайте, що торнадо можуть з'являтися раптово і переміщуватися з великою швидкістю, тому важливо діяти швидко та з обережністю.